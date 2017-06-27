Техническая реализация интернет-магазина на Opencart

Как сказанно в названии, нужно обновить магенту до версии 1.9.2.4. Проверить все модули и устранить все ошибки. Пишите сразу срок выполнения и цену. Обязательно наличии Pay-Pal (ну или ещё какие есть возможности) так как я живу за ...