Техническая реализация интернет-магазина на Opencart

Нужно настроить расш. эл. торговлю для сайта Sab.ua (ТЗ прилагается и обсуждается)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеются макеты типовых страниц сайта и сформулированное техническое задание. Требуется провести техническую реализацию (верстка (под Bootstrap), интеграция с CMS Opencart, настройка требуемого функционала). Без наполнения контентом.
ТЗ для ознакомления – прикрепленным файлом.
Ссылки на макеты для ознакомления:
1. Главная страница
2. Типовая текстовая страница
3. Страница категории продукции
4. Страница товара
Требования к исполнителю: хорошие знания верстки html/css/bootstrap, серьезный опыт работы с CMS Opencart, четкое соблюдение сроков.
Сроки: 2 недели
Оплата поэтапно либо в конце
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