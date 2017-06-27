Техническая реализация интернет-магазина на Opencart

Интернет-магазиныЗакрытнет заявок158 просмотров
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Имеются макеты типовых страниц сайта и сформулированное техническое задание. Требуется провести техническую реализацию (верстка (под Bootstrap), интеграция с CMS Opencart, настройка требуемого функционала). Без наполнения контентом. 

ТЗ для ознакомления – прикрепленным файлом. 

Ссылки на макеты для ознакомления: 

1. Главная страница 

penguin.by/design-up-main... 

2. Типовая текстовая страница 

penguin.by/design-up-inne... 

3. Страница категории продукции 

penguin.by/design-up-cata... 

4. Страница товара 

penguin.by/design-up-cata... 

Требования к исполнителю: хорошие знания верстки html/css/bootstrap, серьезный опыт работы с CMS Opencart, четкое соблюдение сроков.  

Сроки: 2 недели  

Оплата поэтапно либо в конце

OpenCart
6 лет назад
gwyn-bleidd
Александр 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва