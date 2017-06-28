Нужно настроить расш. эл. торговлю для сайта Sab.ua (ТЗ прилагается и обсуждается)
Необходимо добавить несколько страниц на сайт (opencart)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
На действующий сайт, функционирующий на opencart, необходимо добавить две новые страницы-категории (1.jpg, 2.jpg). Дизайн в psd. Нужна верстка страниц, и размещение страниц-категорий.
Адрес сайта: http://sm12.kz/
Материалы тут https://yadi.sk/d/dqldb38i3JrK2H
Напишите, пожалуйста, примерную стоимость и срок.
Спасибо большое,
Сырым
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