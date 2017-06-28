Необходимо добавить несколько страниц на сайт (opencart)

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Добрый день!

На действующий сайт, функционирующий на opencart, необходимо добавить две новые страницы-категории (1.jpg, 2.jpg). Дизайн в psd. Нужна верстка страниц, и размещение страниц-категорий.

Адрес сайта: http://sm12.kz/

Материалы тут https://yadi.sk/d/dqldb38i3JrK2H

Напишите, пожалуйста, примерную стоимость и срок.

Спасибо большое,

Сырым 

OpenCart
6 лет назад
SyrymK
Сырым 
37 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
22 дня назад