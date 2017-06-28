Сделать сайт, смесь интернет магазина и портфолио

Нужно настроить расш. эл. торговлю для сайта Sab.ua (ТЗ прилагается и обсуждается)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать сайт, от интернет магазина нужна одна опция типа как положить в корзину "Разместить заказ". Дизайн есть, но его нужно отрисовывать заново, или использовать тот, что есть.
Работаем по безналу строго, т.е счет, договор и т.д.
Предпочтительно Москва, что бы можно было встретиться и на пальцах объяснить ))
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