Сделать сайт, смесь интернет магазина и портфолио

Интернет-магазиныЗакрыт9 заявок189 просмотров
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Нужно сделать сайт, от интернет магазина нужна одна опция типа как положить в корзину "Разместить заказ". Дизайн есть, но его нужно отрисовывать заново, или использовать тот, что есть.

Работаем по безналу строго, т.е счет, договор и т.д.

Предпочтительно Москва, что бы можно было встретиться и на пальцах объяснить )) 

6 лет назад
dele
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад