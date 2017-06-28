Сделать сайт, смесь интернет магазина и портфолио

Нужно сделать сайт, от интернет магазина нужна одна опция типа как положить в корзину "Разместить заказ". Дизайн есть, но его нужно отрисовывать заново, или использовать тот, что есть.

Работаем по безналу строго, т.е счет, договор и т.д.

Предпочтительно Москва, что бы можно было встретиться и на пальцах объяснить ))