Доработка opencart 2.3

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Организовать выгрузку заказов из opencart 2.3 в shop-logistics (пример на скриншоте) 

Должны выгружаться следующие данные: 

- Дата доставки (см. скриншот) 

- Возможность указать выбор даты автоматически (см. скриншот) 

- время доставки (см. скриншот) 

- дата передачи на склад (см. скриншот) 

- сумма заказа  

- Все данные клиента из заказа 

- Выгрузить список товаров (см. скриншот) 

   – Выгрузка товаров должна включать: 

       – Наименование товара 

       – Артикул товара 

       – Цену товара 

Требуется следующее:  

- Нужно настроить модули доставки shop-logistics: 

ShopLogistics – доставка в пункты самовывоза – изменить вывод, добавить кнопку выбрать пункт (смотрите скриншот) 

ShopLogistics – курьерская доставка – сделать вывод города доставки и сроков доставки (смотрите скриншот) 

- Автоматическое добавление id товара в строку модель при создании товара  

- Не выбирается регион на стр. оформления заказа, так как не работает почему-то выбранная по умолчанию страна.  

CMS opencart 2.3  

Работу выполняете на своем сервере, после оплаты переносите на наш сайт.  

Оплата после выполнения всех этапов или поэтапная. 

OpenCart
6 лет назад
VlasSD
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад