Доработка opencart 2.3

Организовать выгрузку заказов из opencart 2.3 в shop-logistics (пример на скриншоте)

Должны выгружаться следующие данные:

- Дата доставки (см. скриншот)

- Возможность указать выбор даты автоматически (см. скриншот)

- время доставки (см. скриншот)

- дата передачи на склад (см. скриншот)

- сумма заказа

- Все данные клиента из заказа

- Выгрузить список товаров (см. скриншот)

– Выгрузка товаров должна включать:

– Наименование товара

– Артикул товара

– Цену товара

Требуется следующее:

- Нужно настроить модули доставки shop-logistics:

ShopLogistics – доставка в пункты самовывоза – изменить вывод, добавить кнопку выбрать пункт (смотрите скриншот)

ShopLogistics – курьерская доставка – сделать вывод города доставки и сроков доставки (смотрите скриншот)

- Автоматическое добавление id товара в строку модель при создании товара

- Не выбирается регион на стр. оформления заказа, так как не работает почему-то выбранная по умолчанию страна.

CMS opencart 2.3

Работу выполняете на своем сервере, после оплаты переносите на наш сайт.

Оплата после выполнения всех этапов или поэтапная.