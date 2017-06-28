Настроить прием заказов JoomShoping

$60
Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок180 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Настройка магазина

1.1. Настроить в магазине расчет скидки в зависимости от количества едениц (есть формула расчета в Exel)

1.2. Настроить прием заказа с оплатой при получении и с предоплатой с выставлением счета вручную.

1.3. Настроить категории покупателей (розничный покупатель и оптовый покупатель). Категории уже есть, нужно только правки внести.

2. Настроить страницу с выводом товаров

3. Привести в порядок шрифты по joomle

4. Исправить ошибки верстки по магазину, по сайту и мобильной версии

5. Исправить и изменить не много панель меню

6 лет назад
arielgrant
Грант 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад