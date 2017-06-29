Доработки интернет-магазина продуктов

1. Настройка магазина 1.1. Настроить в магазине расчет скидки в зависимости от количества едениц (есть формула расчета в Exel) 1.2. Настроить прием заказа с оплатой при получении и с предоплатой с выставлением счета вручную. 1.3. Настроить категории покупателей ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайт: https://kupifresh.ru
Все подробности в прикрепленном тз
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