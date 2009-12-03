Интернет-аукцион

Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок216 просмотров
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Интернет-аукцион с широким функционалом и возможностью наращивания сервисов и обработки баз данных.

Интересует долгосрочное сотрудничество от проорботки архитектуры, ТЗ до запуска ресурса с последующей поддержкой.

Предпочтение специалистам с самостоятельным опытом создания и ведения подобных проектов, а также с действующим портфолио и рекомендациями заказчиков.

14 лет назад
anni_novak
Новак 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад