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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-аукцион с широким функционалом и возможностью наращивания сервисов и обработки баз данных.
Интересует долгосрочное сотрудничество от проорботки архитектуры, ТЗ до запуска ресурса с последующей поддержкой.
Предпочтение специалистам с самостоятельным опытом создания и ведения подобных проектов, а также с действующим портфолио и рекомендациями заказчиков.
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