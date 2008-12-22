Интернет-магазин

Есть ИМ www.freyashop.ru. Есть список работ, которые хотелось бы доделать в этом ИМ (например, исправить ряд системных сообщений, прикрутить Яндекс.Метрикс, посмотреть базу товаров - там количество товаров почему-то самопроизвольно увеличивается и т.п.) Всего - около ...