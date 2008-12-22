Простейший интернет-магазин. Один прайс. Подробнее в ТЗ.
Интернет-магазин
Необходимо разработать функциональный дизайн для Интернет-магазина с натяжкой на OSCommerce.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Интернет-магазины2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
Добрый день, Требуется доработка ПО X-cart для магазина футболок. Вотъ ссылки на аналогичные магазины. http://www.zazzle.co.uk [1] http://www.logosoftwear.com/embroiderydesigns/Wildlife1 [2] Намъ показалось программное решение 2-го более продуманнымъ,хотя ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Написание интернет-магазина для компании занимающейся продажей автозапчастей с напонением товарами. Задача: 1. Написать интернет-магазин с возможностью использования его как каталога. 2. Натянуть на него дизайн 3. Наполнить товаром. ...Интернет-магазины25 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2000
Требуется создать интернет-магазин (сверстать дизайны из psd, внедрить их, настроить магазин). Сделан новый дизайн на www.pijama.ru. Переходим на новый движок, Вы должны выбрать движок и обосновать его выбор. Прежде всего, нужна ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $600
Почти стандартный интернет-магазин, ТЗ утверждено с прототипами, дизайн утвержден. Необходимо срочно сверстать и с интегрировать в максимально короткие сроки с использованием CMS БитриксИнтернет-магазины8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2000
Требуется опытный разработчик(и) построить полно-функциональный он-лайн магазин с хорошим дизайном. Необходимы: CRM (административная панель, база данных клиентов, и т.д.); различные варианты оплаты (кредитные карточки, paypal, и др). Предпочтительно PHP или подобное. Инвентория товаров ...Интернет-магазины57 заявокЗакрыт16 лет назад
- $30
Нужено установить плагин для joomla 1.0 + Artio Joomsef + Virtuemart VirtueMart JoomSEF Extension 1.1.4Интернет-магазины5 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте! Требуется разработать аналог digiseller.ruИнтернет-магазины5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Есть ИМ www.freyashop.ru. Есть список работ, которые хотелось бы доделать в этом ИМ (например, исправить ряд системных сообщений, прикрутить Яндекс.Метрикс, посмотреть базу товаров - там количество товаров почему-то самопроизвольно увеличивается и т.п.) Всего - около ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $250
Требуется осуществить небольшие изменения на сайте http://beautiful-life-usa.com Добавить специальные разделы (текст), несколько изменить процесс заказа а так же добавить пару кнопок Просим обращаться всех кто разбирается в CMS OSCOMMERCEИнтернет-магазины7 заявокЗакрыт16 лет назад