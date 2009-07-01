Доработка ИМ

Есть ИМ www.freyashop.ru. Есть список работ, которые хотелось бы доделать в этом ИМ (например, исправить ряд системных сообщений, прикрутить Яндекс.Метрикс, посмотреть базу товаров - там количество товаров почему-то самопроизвольно увеличивается и т.п.) Всего - около 30 пунктов того, что нужно сделать. Серьезно заинтересовавшимся список доработок пришлем.

Указанная сумма стртовая и может быть обговорена отдельно, если исполнение более трудоемкое, чем кажется на первый взгляд.