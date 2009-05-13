Переделка сайта на современный интернет-магазин

Есть устаревший сайт по всем параметрам - операторская зона, внешний вид.

Сайт является каталогом мебели. Требуется добавить этому сайту функции интернет магазина, т.е. чтобы часть товаров можно было заказать (через регистрацию, корзину и т.д.)

Заказы должны иметь хорошую статистическую поддержку - чтобы можно было считать, когда сколько чего было заказано.

Желательно также перераспределить находящуюся на сайте информацию - баннеры, ссылки, каталог, директ, адсенс и прочее - чтобы эффективнее работало.

Как только работа будет сделана, в последствии может понадобиться администрирование - доработка, возможно, парсинг с других сайтов.

Хотим разделить платежи примерно на 4 месяца - аванс, если все работает, то еще ежемесячно три одинаковые суммы. Тут мы исходим из того, что есть риск, что если что-то сломается, а человек ушел, а новый скажет, что ничего не понимает в чужом программировании. Соответственно, хотелось бы найти человека, который и в последствии за 50 - 100 долларов в месяц будет мелкие вещи делать - не мощные переработки, но, например, поставить счетчик посещаемости или добавить баннер.

И теперь добавляю некоторые детали :

ПОИСК

Сделать рабочий поиск по словам. Необходимо, чтобы посетитель сайта набрав в поисковом окне слово или словосочетание, нашел все предложения в базе, им соответствующие. Ранее мы делали отсечение по первым четырем буквам слова, но если сейчас есть лучшие поисковые механизмы, тогда стоит их применить.

Также необходимо сделать поиск компаний тоже по словесному принципу.

В дополнение к поиску по слову, пользователь должен иметь возможность выбора цены от и до, сортировки по цене, по уменьшению, увеличению.

ЗОНА ОПЕРАТОРА

Необходимо доработать систему дублирования предложений. Например, есть 10 предложений от компании Х, нужно, чтобы оператор имел кнопку «копировать» предложения.

Необходимо ввести функцию для оператора, когда он может выделенные предложения отправить в Интернет магазин или в «заказ онлайн». – будет описано в разделе «форма онлайн заказа»

КУРСЫ ВАЛЮТ

Необходимо предусмотреть возможность оператора менять курсы валют, чтобы цены на предложения в базе автоматически пересчитывались. Тем не менее, изначально введенная цена (ее значение и валюта цены) должны быть отправной точкой, и держаться в базе. Т.е. если вводится диван стоимостью в 200 долларов, база должна запомнить, что он 200 долларов на не эквивалент в другой валюте. А если посетитель ищет по рублям, то по курсу введенному оператором, скажем 35 руб. За доллар, диван должен находиться по 7000 рублям.

ФОРМА ОНЛАЙН ЗАКАЗА

Предложения помеченные, как доступные к онлайн заказу, при поиске предложений должные иметь соответствующее обозначение – справа, где сейчас находится значок «рекомендовано». Посетитель будет нажимать кнопку заказать, и должно выпадать окно формы заказа с полями:

Имя

Фамилия

Телефон

Эл. Почта

Код защиты от авто регистрации

Тут надо продумать, как сделать, чтобы при отправке заказа, было сразу понятно, что заказал пользователь. Т.е. возможно нужна корзина товаров, как это сделано в большинстве интернет магазинов.

БАННЕРЫ

Сейчас на сайте очень плохо работают флэш баннеры – либо вообще не ставятся, либо кликаются со второго раза. Требуется это исправить.

ССЫЛКИ

Необходимо предусмотреть возможность оператора устанавливать ссылку на любую страницу сайта внизу страницы. Также необходимо, чтобы велся учет всех ссылок – была табличка, которая бы показывала все внешние ссылки с сайта, показывала, куда они ведут, т.е. чтобы можно было сортировать ссылки по домены принимающей стороны.

СТАТИСТИКА

Сейчас не работает статистика. Требуется исправить, чтобы считала количество просмотром предложений, маленькой картинки, увеличенной, статистика по показам и кликам по каждому из баннеров. Количество обращений к реквизитам компаний, количество оформленных заказов, общая сумма оформленных заказов в месяц, и по каждому предложению.

ЯНДЕКС ДИРЕКТ, ГУГЛ ЭДСЕНС

Надо перерасположить данные сервисы, тут необходимо посмотреть глазами куда, описать на бумаге сложно.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДОБАВЛЕНИЯ jpg в разделы «новости», «добавление предложения».

Необходимо добавить данную функцию. Также требуется улучшить текстовый редактор, сейчас он имеет минимальное количество возможностей.

http://vse.ru почта - [email protected]

Возможно у вас уже есть готовое решение, например шаблон готового интернет магазина. В таком случае можно договориться, что вы переносите все данные с нашего сайта в готовый шаблон, добавляете некоторые функции, которые сейчас есть на сайте - кликая в предложение, посетитель в последствии может посмотреть реквизиты продавца, кому принадлежит данное предложение (если ваш шаблон предусматривает только одни реквизиты).

В нашем случае в каталоге присутствуют сотни компаний с разными реквизитами.

Необходимо оставить большинство баннеров, директ, адсенс, и прочие элементы, возможно, перерасположив их согласно новому дизайну.