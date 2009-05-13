Необходимо написать с нуля очень простой магазин пин кодов (никаких корзин, сравнений товаров, мультипокупок, комментариев и прочих наворотов). Необходимо осуществить поддержку веб мани и яндекс денег (через веб интерфейс). Дизайн сайта есть, интерфейс ...
Сайт по продаже фонограмм
Нужен сайт, по продаже минусовок с функциями:
Что бы перед тем как купить можно было прослушать выбранный трек
Функция поиска по каталогу фонограмм
Привязка платежных систем, пока точно не знаю каких, советуйте вы, предположительно: webmony, yandex-деньги, если бы возможно было, то банковская карта Приватбанка.
Тоесть человек выбрал минус, нажал приобрести, ему выдало оплатить, оплатил, ему выскочила ссылка - скачать.
Так как у меня бюджет урезанный, наверное ставить на Joomla - если возможно с данным функционалом. А так предлагайте существующие cms.
Что касается дизайна, буду ставить шаблон, соответствующей тематики. Пишите ссылки где есть бесплатные, платные шаблоны для Joomla...
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