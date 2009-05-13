Сайт по продаже фонограмм

Нужен сайт, по продаже минусовок с функциями:

Что бы перед тем как купить можно было прослушать выбранный трек

Функция поиска по каталогу фонограмм

Привязка платежных систем, пока точно не знаю каких, советуйте вы, предположительно: webmony, yandex-деньги, если бы возможно было, то банковская карта Приватбанка.

Тоесть человек выбрал минус, нажал приобрести, ему выдало оплатить, оплатил, ему выскочила ссылка - скачать.

Так как у меня бюджет урезанный, наверное ставить на Joomla - если возможно с данным функционалом. А так предлагайте существующие cms.

Что касается дизайна, буду ставить шаблон, соответствующей тематики. Пишите ссылки где есть бесплатные, платные шаблоны для Joomla...