Доработка магазина

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Завершен2 заявки191 просмотр

Доброе время суток. Народ я тут столкнулся с такой проблемой, есть товар(например мп3плеер) у него разные объемы памяти. Как сделать чтобы в одном товаре можно было выбирать объем и сразу же менялась цена? Например 1 гб-500р., 2 гб-1000р., чтобы не добавлять по сто раз один и тот же товар, только с разным объемом. Оч нужно. Заплачу

Движок ShopOS(переработаный osCommerce)

icq: 7659747

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Больше 10$ не заплачу) Извините напряги с деньгами

16 лет назад
delancer
Серый 
32 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

il_poll
Ильич 
43 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Спасибо Илье за хорошую работу, с работой справился быстро и качественно. Всем советую выбирать этого фриланцера...

Заявки фрилансеров

il_poll
Ильич 
43 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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