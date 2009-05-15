Стартап, Для участия в долгосрочном проекте требуется ведущий программист. (Обязательно! из Москвы) От программиста необходимо знание php, опыт работы с системами билинга и защиты контента. ...
Доработка магазина
Доброе время суток. Народ я тут столкнулся с такой проблемой, есть товар(например мп3плеер) у него разные объемы памяти. Как сделать чтобы в одном товаре можно было выбирать объем и сразу же менялась цена? Например 1 гб-500р., 2 гб-1000р., чтобы не добавлять по сто раз один и тот же товар, только с разным объемом. Оч нужно. Заплачу
Движок ShopOS(переработаный osCommerce)
icq: 7659747
Пишите сюда
Больше 10$ не заплачу) Извините напряги с деньгами
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