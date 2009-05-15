Доработка магазина

Доброе время суток. Народ я тут столкнулся с такой проблемой, есть товар(например мп3плеер) у него разные объемы памяти. Как сделать чтобы в одном товаре можно было выбирать объем и сразу же менялась цена? Например 1 гб-500р., 2 гб-1000р., чтобы не добавлять по сто раз один и тот же товар, только с разным объемом. Оч нужно. Заплачу

Движок ShopOS(переработаный osCommerce)

icq: 7659747

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Больше 10$ не заплачу) Извините напряги с деньгами