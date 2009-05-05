Стартап,

Для участия в долгосрочном проекте требуется ведущий программист. (Обязательно! из Москвы)

От программиста необходимо знание php, опыт работы с системами билинга и защиты контента.

Потенциальная аудитория проекта: администрация образовательных учреждений, преподаватели, ученики, студенты, аспиранты, магистры.

В команде хотелось бы видеть людей заинтересованных в образовательной тематике. В перспективе работа в офисе. (г. Москва, ст. м. Свиблово).

Для связи icq 389-149-400