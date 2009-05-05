Создание шаблона для VamShop, есть дизайн в html

Нужно из готового дизайна в html создать шаблон для скрипта VamShop.

Условия:

1. Шаблон должен корректно работать со всеми стандартными функциями скрипта. Т.е. если в представленном дизайне нет какого-то блока, который можно включить в скрипте, то это не значит, что этот блок в дальнейшем включаться не будет и что его можно не делать.

2. Проверить все возможности скрипта сразу не реально и, соответственно, сказать корректно ли ведёт себя шаблон во всех случаях тоже нельзя. Это к тому, что если через некоторое время обнаружатся ошибки в шаблоне, то нужно будет их исправить.

3. Какие-либо изменения в дизайне исключены. Т.е. при необходимости нужно подгонать структуру скрипта под дизайн, а не наоборот. По-этому заранее ознакомьтесь с дизайном, что бы потом не возникало вопросов.

4. При создании шаблона не должно быть нарушено соответствие html стандартам W3C и корректное отображение шаблона на разных разрешениях мониторов.

5. Всё обсуждаемно. Если есть какие-то оговорки или замечания, то их лучше сообщить перед началом работ.

6. Сроки не критичны – неделя.

В приложении скрин главной страницы. Так же есть страницы каталога и отдельного товара.