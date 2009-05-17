Интернет-магазин электроинструментов

Необходимо создать интернет - магазин для продажи электроинструментов в онлайн.

Пример для подражания www.interskol.ru

Требования к проекту и исполнителю: быть все время на связи, мое слово закон для Вас, не тратить мое и свое время напрасно, предложения типа давай я сделаю не подойдут, срок исполнения одна неделя.

От меня: 100% оплата заказа, положительный отзыв на случай успеха.

Фото девушек с электроинструментами уже есть.

Бюджет: 25 000 рублей (точный без + и -)