Аналитика посещаемости сайта

Есть интернет магазин

скоро запустится в работу нужен человек (организация) который будет отслеживать посещаемость, эффективность платных рекламных компаний, повышения рейтинга в поисковых системах и т.д.

Также в его функции будет входить:

предложения изменения дизаин/функциональности сайта

поиск исполнителей для такой работы, если может сам вообще замечательно

т.е. полное администрирование сайта

Оплата процент с заказов или зп в месяц

только СПб + обязательно опыт работы в подобных проектах