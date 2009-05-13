Аналитика посещаемости сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок278 просмотров

Есть интернет магазин

скоро запустится в работу нужен человек (организация) который будет отслеживать посещаемость, эффективность платных рекламных компаний, повышения рейтинга в поисковых системах и т.д.

Также в его функции будет входить:

предложения изменения дизаин/функциональности сайта

поиск исполнителей для такой работы, если может сам вообще замечательно

т.е. полное администрирование сайта

Оплата процент с заказов или зп в месяц

только СПб + обязательно опыт работы в подобных проектах

16 лет назад
compic
Феликс 
45 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание интернет магазина- портала

    Здравствуйте, задача такая: на основе имеющегося уже скрипта X-Cart (лицензионного) создать торговую интернет площадку. Нужно настроить двиг, прикрутить дизайн и произвести ряд доработок самого скрипта. (ТЗ исполнителю или кандидату отправлю.) Дизайн вот этот ...

    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт по продаже фонограмм

    Нужен сайт, по продаже минусовок с функциями: Что бы перед тем как купить можно было прослушать выбранный трек Функция поиска по каталогу фонограмм Привязка платежных систем, пока точно не знаю каких, советуйте ...

    Joomla
    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Интернет магазин пин кодов

    $400

    Необходимо написать с нуля очень простой магазин пин кодов (никаких корзин, сравнений товаров, мультипокупок, комментариев и прочих наворотов). Необходимо осуществить поддержку веб мани и яндекс денег (через веб интерфейс). Дизайн сайта есть, интерфейс ...

    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание шаблона для VamShop, есть дизайн в html

    $50

    Нужно из готового дизайна в html создать шаблон для скрипта VamShop. Условия: 1. Шаблон должен корректно работать со всеми стандартными функциями скрипта. Т.е. если в представленном дизайне нет какого-то ...

    HTML
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка магазина

    Доброе время суток. Народ я тут столкнулся с такой проблемой, есть товар(например мп3плеер) у него разные объемы памяти. Как сделать чтобы в одном товаре можно было выбирать объем и сразу же менялась цена? Например 1 ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Стартап

    Стартап, Для участия в долгосрочном проекте требуется ведущий программист. (Обязательно! из Москвы) От программиста необходимо знание php, опыт работы с системами билинга и защиты контента. ...

    PHP
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Задачи для спеца по OScommerce

    Небольшие задачи для спеца по и-нет магазину на xtcommerce. (смотрите тз в приложении) (xtcommerce Тоже Самое что OScommerce, отличие только в деталях) От Вас жду предложения по Срокам и Стоимости.

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Модуль обмена web-портала с 1С 8 УПП

    Требуется программист в Санкт-Петербурге для написания модуля обмена 1С8 УПП с веб-порталом. Модуль должен автоматически синхронизировать информацию в базе и на портале. Особое внимание нужно уделить количеству товара в базе (от 5000 до 10000 наменований) ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание интернет-магазина

    Нужен опытный программист из г.Кировограда. Необходимо создать интернет-магазин примерно такой же структуры как магазин http://www.newegg.com/, но более упрощенной версии. Требования к кандидату: - опыт работы ...

    ApacheJavaScriptMySQLPHPPostgreSQL
    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад