Здравствуйте, задача такая: на основе имеющегося уже скрипта X-Cart (лицензионного) создать торговую интернет площадку. Нужно настроить двиг, прикрутить дизайн и произвести ряд доработок самого скрипта. (ТЗ исполнителю или кандидату отправлю.) Дизайн вот этот ...
Аналитика посещаемости сайта
Есть интернет магазин
скоро запустится в работу нужен человек (организация) который будет отслеживать посещаемость, эффективность платных рекламных компаний, повышения рейтинга в поисковых системах и т.д.
Также в его функции будет входить:
предложения изменения дизаин/функциональности сайта
поиск исполнителей для такой работы, если может сам вообще замечательно
т.е. полное администрирование сайта
Оплата процент с заказов или зп в месяц
только СПб + обязательно опыт работы в подобных проектах
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