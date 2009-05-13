Нужен сайт, по продаже минусовок с функциями: Что бы перед тем как купить можно было прослушать выбранный трек Функция поиска по каталогу фонограмм Привязка платежных систем, пока точно не знаю каких, советуйте ...
Создание интернет магазина- портала
Здравствуйте, задача такая: на основе имеющегося уже скрипта X-Cart (лицензионного) создать торговую интернет площадку. Нужно настроить двиг, прикрутить дизайн и произвести ряд доработок самого скрипта. (ТЗ исполнителю или кандидату отправлю.) Дизайн вот этот
http://www.free-lance.ru/users/Simonomis/viewproj.php?prjid=1154707
http://www.free-lance.ru/users/Simonomis/viewproj.php?prjid=1154703
http://www.free-lance.ru/users/Simonomis/viewproj.php?prjid=1154700
нужен человек с опытом работы с x-cart и смарти, который сможет четко один в один сверстать кросбраузерн и запрограммировать необходимый функционал.
Без предоплаты, но возможна безопасная сделка.
Бюджет обсуждается, главное результат и качество.
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