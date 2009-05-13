Создание интернет магазина- портала

Здравствуйте, задача такая: на основе имеющегося уже скрипта X-Cart (лицензионного) создать торговую интернет площадку. Нужно настроить двиг, прикрутить дизайн и произвести ряд доработок самого скрипта. (ТЗ исполнителю или кандидату отправлю.) Дизайн вот этот

http://www.free-lance.ru/users/Simonomis/viewproj.php?prjid=1154707

http://www.free-lance.ru/users/Simonomis/viewproj.php?prjid=1154703

http://www.free-lance.ru/users/Simonomis/viewproj.php?prjid=1154700

нужен человек с опытом работы с x-cart и смарти, который сможет четко один в один сверстать кросбраузерн и запрограммировать необходимый функционал.

Без предоплаты, но возможна безопасная сделка.

Бюджет обсуждается, главное результат и качество.