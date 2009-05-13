Простой интернет-магазин

Нужен простенький интернет-магазин с настройкой на нашем хостинге.

Приемлемы стандартные шаблоны. Недорого.

Продажа аксессуаров для автомобилей.

На главной странице должно быть место для широкой имиджевой картинки.

Покупателю сначала надо выбрать свою модель автомобиля (очень много наменований)

перед ним открывается страница с каталогом товаров для его марки.

Если у Вас есть готовые варианты дизайнов - присылайте с ценой в личку.

Актуально и срочно!