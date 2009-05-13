Интернет-магазин на Мадженте

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Закрыт12 заявок225 просмотров

Нужно сделать простой интернет-магазин на Мадженте.

дизайн уже сверстан, нужно его поцепить.

Другие системы не предлагать.

Краткое ТЗ.

Каталог товаров, разделен на 5 основных категорий, в аждой - еще 5 подразделов (возможно чуть больше. или чуть меньше). Краткая и полная карточка товара, корзина. поиск. форма оплаты - нал, безнал, в перспективе - интеркасса и вебмани. импорта-экспорта прайсов, взаимодейстиве с базой товаров и т.д. не будет,. то есть по сути - самые базовые функции.

16 лет назад
Gruster
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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