Есть интернет магазин скоро запустится в работу нужен человек (организация) который будет отслеживать посещаемость, эффективность платных рекламных компаний, повышения рейтинга в поисковых системах и т.д. Также в его функции будет входить: предложения ...
Апгрейд интернет магазина
Перейти с Shop-script на WebAsyst Shop-Script (перенести базу ,притянуть дизайн,настроить,отладить ошибки)
Изменить форму регистрации, ввести возможность оформления заказа без регистрации.
Сделать возможность оформления товара "под заказ" с последуюшим экспортом в Яндекс маркет
Прописать счётчики.
Мелкие доработки по договорённости.
Оплата любым способом.
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