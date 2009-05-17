Интернет-магазин

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Закрыт28 заявок380 просмотров

Добрый день!

Интересует проект по создание интернет-магазина по продаже электронных карточек пополнения операторов мобильной связи.В принципе вижу создание на базе какой-то популярной cms либо ваш самописный движок. Для начала покупка товаров только с помощью Webmoney.

В предложениях хотелось бы видеть:

1) Движок на котором будете делать магазин

2) Совмесно будете заниматься дизайном или только движком.

3) Опыт подобных работ с ссылками на работы

4) Опыт работы с подключением платежных систем (какие именно?)

5) Цена и сроки

Писать строго сюда, заинтересовашим меня сам отпишу. Астрономические суммы не ставтьте

пожалуйста, экономте свое и мое время.

16 лет назад
faust1987
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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