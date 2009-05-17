Есть устаревший сайт по всем параметрам - операторская зона, внешний вид. Сайт является каталогом мебели. Требуется добавить этому сайту функции интернет магазина, т.е. чтобы часть товаров можно было заказать (через регистрацию, корзину и ...
Интернет-магазин
Добрый день!
Интересует проект по создание интернет-магазина по продаже электронных карточек пополнения операторов мобильной связи.В принципе вижу создание на базе какой-то популярной cms либо ваш самописный движок. Для начала покупка товаров только с помощью Webmoney.
В предложениях хотелось бы видеть:
1) Движок на котором будете делать магазин
2) Совмесно будете заниматься дизайном или только движком.
3) Опыт подобных работ с ссылками на работы
4) Опыт работы с подключением платежных систем (какие именно?)
5) Цена и сроки
Писать строго сюда, заинтересовашим меня сам отпишу. Астрономические суммы не ставтьте
пожалуйста, экономте свое и мое время.
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