Интернет-магазин на Magento

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Завершен8 заявок383 просмотра

Хотим сделать интернет-магазин на Magento.

Есть вот такой шаблон http://cms.template-help.com/magento_22912/

Адаптация дизайна в процессе…

Нужна верстка + интеграция + обучение.

Интересуют стоимость и сроки..

Magento
16 лет назад
Dah2911
Дарья 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

aeryaguzov
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$500
2 дня
Настоящие профи! Буду обращаться и впредь.
Дарья отличный заказчик!!! Было очень приятно с ней работать!!! Надеемся на дальнейшее сотрудничество!!!

Заявки фрилансеров

aeryaguzov
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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