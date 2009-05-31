Дописать диплом

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Завершен6 заявок244 просмотра

Диплом 3 главы разработка и внедрение интернет магазина на предприятие.

Дописать главуЭкономическая эффективность по методичке

полность проверить на оформление и правильность написания по методичке,

сделать презентацию 12-13 слайдов, написать рецензию

Срок 3 дня

16 лет назад
dvoynina
Любовь 
42 года
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$75
2 дня
В целом мне понравилось работать с Еленой. В начале мы чуть чуть не поняли друг друга, но все это разрешилось. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую всем.
Отличный заказчик. Очень терпеливый. Любовь не только помогала в процессе работы, но и объясняла основные моменты. В общем очень рекомендую. Спасибо за терпение.

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад

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