Есть устаревший сайт по всем параметрам - операторская зона, внешний вид. Сайт является каталогом мебели. Требуется добавить этому сайту функции интернет магазина, т.е. чтобы часть товаров можно было заказать (через регистрацию, корзину и ...
Дописать диплом
Диплом 3 главы разработка и внедрение интернет магазина на предприятие.
Дописать главуЭкономическая эффективность по методичке
полность проверить на оформление и правильность написания по методичке,
сделать презентацию 12-13 слайдов, написать рецензию
Срок 3 дня
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Интернет-магазины21 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $300
Нужно создать сайт интернет-магазина на Bitrix.Интернет-магазины26 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый день! Интересует проект по создание интернет-магазина по продаже электронных карточек пополнения операторов мобильной связи.В принципе вижу создание на базе какой-то популярной cms либо ваш самописный движок. Для начала покупка товаров только с помощью ...Интернет-магазины28 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть интернет магазин скоро запустится в работу нужен человек (организация) который будет отслеживать посещаемость, эффективность платных рекламных компаний, повышения рейтинга в поисковых системах и т.д. Также в его функции будет входить: предложения ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт16 лет назад
Написать 5-10 текстов с ключевиками для интернет-магазина "доставки цветов" Объем 1 текста - 2-2.5тыс. знаков.Закрыт16 лет назад
Хотим сделать интернет-магазин на Magento. Есть вот такой шаблон http://cms.template-help.com/magento_22912/ Адаптация дизайна в процессе… Нужна верстка + интеграция + обучение. Интересуют стоимость и сроки..Завершен16 лет назад
Перейти с Shop-script на WebAsyst Shop-Script (перенести базу ,притянуть дизайн,настроить,отладить ошибки) Изменить форму регистрации, ввести возможность оформления заказа без регистрации. Сделать возможность оформления товара "под заказ" с последуюшим экспортом в Яндекс маркет ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать простой интернет-магазин на Мадженте. дизайн уже сверстан, нужно его поцепить. Другие системы не предлагать. Краткое ТЗ. Каталог товаров, разделен на 5 основных категорий, в аждой - еще 5 ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен простенький интернет-магазин с настройкой на нашем хостинге. Приемлемы стандартные шаблоны. Недорого. Продажа аксессуаров для автомобилей. На главной странице должно быть место для широкой имиджевой картинки. Покупателю сначала надо ...Интернет-магазины21 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $1000
Необходимо создать интернет - магазин для продажи электроинструментов в онлайн. Пример для подражания www.interskol.ru Требования к проекту и исполнителю: быть все время на связи, мое слово закон для Вас, не тратить ...Завершен16 лет назад