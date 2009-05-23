Необходимо разработать интернет-магазин

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт57 заявок652 просмотра

Требуется опытный разработчик(и) построить полно-функциональный он-лайн магазин с хорошим дизайном. Необходимы: CRM (административная панель, база данных клиентов, и т.д.); различные варианты оплаты (кредитные карточки, paypal, и др). Предпочтительно PHP или подобное. Инвентория товаров будет состоять из 20+ типов продуктов, до 10 моделей каждого. Большинство моделей так же будут иметь различные размеры. Временные рамки - 3 недели, начиная с середины июня. Бюджет: $2000 или наилучшее предложение.

PHP
16 лет назад
itoleg
Vorobev Oleg 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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