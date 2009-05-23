Необходимо разработать интернет-магазин

Требуется опытный разработчик(и) построить полно-функциональный он-лайн магазин с хорошим дизайном. Необходимы: CRM (административная панель, база данных клиентов, и т.д.); различные варианты оплаты (кредитные карточки, paypal, и др). Предпочтительно PHP или подобное. Инвентория товаров будет состоять из 20+ типов продуктов, до 10 моделей каждого. Большинство моделей так же будут иметь различные размеры. Временные рамки - 3 недели, начиная с середины июня. Бюджет: $2000 или наилучшее предложение.