Есть устаревший сайт по всем параметрам - операторская зона, внешний вид. Сайт является каталогом мебели. Требуется добавить этому сайту функции интернет магазина, т.е. чтобы часть товаров можно было заказать (через регистрацию, корзину и ...
Аналог digiseller
Здравствуйте! Требуется разработать аналог digiseller.ru
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