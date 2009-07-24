Требуется раскрутить сайт софт - портала: http://kibersoft.ru На сайте 8000 программ, но ноль посещений
- $100Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте! сколько будет стоить поднятие ТИц сайта интересует реальные результаты и сроки ICQ 566830430Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Требуется нарисовать баннер скрипта интернет магазина размером 100*100 Более подробная информация в личку, интересует стоимость на это чудо.Баннеры43 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $1000
Есть сайт доски объявлений, каких сейчас много. Требуется повысить посещаемосить и индекс цитирования. Жду сроки и цены, с описанием способов раскрутки.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Необходимо расшифровать следующую строчку: Suya5yuXiGue4so Суть проблемы: Переделываею скрипт частично закодированный ZEND процесс авторизации закрыт, однакопри авторизации данная строка заносится в COOKIE. Строкак постоянная и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Есть код: При перезагрузки странице курсор всегда в поле форме, однако если кликнуть в белую область ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
НЕобходимо получить список ссылок по которым ходил пользователь. на PHP возможно такое реализовать?Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Есть сканер штрих-кодов MS5145 Есть драйвер MetroSet2, в котором сканер определяется без проблем считывет штрих коды и прога выдает цифры. Но есть проблемы с программами для управления торговлей, скачал ...Прочее3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Есть устройство PCI плата с 2 com портами, никак немогу найти для нее драйвер. Модель: fg-pio9835-2s-k1-01-bc01 Производитель Rosh compliant 2002/95/ec Пробовал аналогичне драйвера с ...Прочее5 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте! Требуется разработать аналог digiseller.ruИнтернет-магазины5 заявокЗакрыт16 лет назад
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад