Создать интернет магазин, обосновать выбор CMS

Требуется создать интернет-магазин (сверстать дизайны из psd, внедрить их, настроить магазин).

Сделан новый дизайн на www.pijama.ru. Переходим на новый движок, Вы должны выбрать движок и обосновать его выбор.

Прежде всего, нужна будет отличная валидная верстка слоями, отображающаяся одинаково во всех браузерах.

Далее по функционалу магазина:

1. Быстрый поиск по атрибутам одежды (аналог текущего на pijama.ru в левом верхнем углу шапки)

2. Внизу основных страниц (главная, главная категорий) должна быть возможность разместить текст (для сео)

3. Возможность менять два банера на главной и внутренних страницах сайта

4. Размещение хитов продаж на странице первого уровня каталога

5. Возможность сравнения выбранных товаров.

6. Графическое отображение некоторых свойств товара (зима/лето, например)

7. Возможность сортировать по марке товара

8. Один товар можно представить в нескольких категориях (например, в трех), причем при изменении например описания товара редактировать нужно один товар, а не три товара в разных категориях.

9. Поля товара:

- цвет

- размер

- необязательные графические атрибуты (зима/лето, например)

- одна или несколько фоток товара, причем вращаются как тут (http://www.pijama.ru/index.php?GID=735 , Дополнительные фотографии товара)

- фото упаковки товара

10. К каждой модели можно вручную указать товары, которые мы рекомендуем. Если у товара не назначены вручную товары, то отображается блок Лидеры продаж раздела.

11. К каждой модели можно оставлять отзывы (Имя, ящик, сам отзыв).

12. Оплата наличными (курьер), WebMoney & Yandex деньги. Желательно поддерживать оплату через кредитную карту (для будущего функционала).

Теперь что нестандартного.

1. Функция Следующая доставка. При нажатии на ссылку посетитель входит в раздел, где может видеть день доставки. Функция должна расчитывать автоматически исходя из количества заказов на сегодняшний/завтрашний день (формулу дадим).

2. Должно быть две цены - розничная и оптовая - для обычных посетителей и для оптовых соответственно.

3. Мои новинки. Посетитель, нажав на эту ссылку, должен войти в раздел, где должен увидеть все добавленные модели с установленного в админке числа (все модели с 18.05.2009).

4. Нужно будет сразу же грамотно внедрить Google Analitycs (и желательно показать как отслеживать посетителей, из которых потом получились покупатели, т.е. те, кто дошел-таки до последней страницы заказа).

5. Желательно в админке видеть делал ли этот человек заказ в прошлом или это новый клиент.

6. Нужна возможность установить бонусы для заказа товара: при покупке товаров посетитель должен видеть список бонусов. Пример бонуса: 1й бонус: Начальная сумма 4000 рублей, Конечная сумма 7999 рублей, Конечное сообщение: любая пара оригинальных носков, и 2й бонус: Начальная сумма 8000 рублей, Конечная сумма 50000 рублей, Конечное сообщение: любая детская пижама или 2 пары носков. Обработка таких заказов с бонусами сейчас осуществляется в ручном режиме.

7. Нужна возможность установки минимальной суммы заказа. Пример: От=22.12.2008 до=31.12.2008 статус=Активен Мин заказ=3000 сообщение=Минимальный заказ в период с 22-12-2008 по 31-12-2008 составляет 3000 рублей. Пожалуйста, приобретите дополнительное количество товаров!

8. Конкурс. Желательно иметь возможность организовать конкурс - аналог текущего http://www.pijama.ru/konkurs.php (или нечто новое). Желательна также возможность просмотра ранее проведенных конкурсов.

9. Нужна почтовая рассылка по всем клиентам. Какой функционал должен быть: хтмл-шаблон с картинками для каждого письма, возможность занести клиента в бан (больше никогда ему не отправлять письма), возможность отписаться от рассылки. Все новые клиенты автоматически помечаются для последующих рассылок. У каждой рассылки должа быть своя тема письма.

10. Движок должен поддерживать партнерскую программу - с личными кабинетами партнеров, и выгрузкой всего магазина. Для партнерского магазина следует предусмотреть свои описания для каждого товара, забивающиеся из админки.

11. Система скидок для клиентов. Например, при общей сумме всех заказов от 5 до 10 тысяч рублей на последующие заказы устанавливается скидка 10%. Также у зарегистрированного пользователя должна вестись история

заказов с возможностью просмотреть статус текущего заказа, его текущая скидка, и его скидка на текущий заказ.Разумеется, он должен уметь редактировать свою контактную информацию.

12. Нужна карта сайта.

13. Необязательный параметр. Карточка заказа. Это должен быть раздел на сайте (в дизайне он не предусмотрен пока), куда можно будет ввести №купона и его пароль для активации какой-то суммы для покупки на сайте. Сами карточки будут распространяться через оффлайн или через акции на других сайтах.

14. Опрос на главной странице.

15. Необязательный параметр. Для каждого раздела сделать фишку "Все товары раздела", по нажатию на которую можно будет посмотреть все товары в 2 столбика.

Всё. Ваши вопросы/цены и условия работы?

Принимаются только люди с отзывами.

"Свои" движки не предлагать. У нас уже есть свой движок, который умеет 60% функционала. Смысл менять шило на мыло я не вижу.