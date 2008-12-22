Доработка X-cart

Добрый день,

Требуется доработка ПО X-cart для магазина футболок.

Вотъ ссылки на аналогичные магазины.

http://www.zazzle.co.uk [1]

http://www.logosoftwear.com/embroiderydesigns/Wildlife1 [2]

Намъ показалось программное решение 2-го более продуманнымъ,хотя и не безъ недостатков.

Мин. требования такия:

1. возм-ть добавления рисунка съ просмотромъ рез-та по всемъ моделямъ и цветамъ

2. возм-ть масштабирования рисунка (съ изменениемъ цены) и перемещение его по изделию

3. возм-ть добавления текста заказчика и моделирование его формы. цвета и т.п. (съ добавлениемъ къ цене)

4. возм-ть либо встроенной оцифроdки въ формате DST измененнаго заказчикомъ рисунка, либо выдачи для насъ въ заказе файла въ формате CorelDraw

5. возм-ть выбора ростовки и пр. (это по умолчанию д.б. въ вашемъ ПО)

6. возм-ть просмотра вышивки въ увеличенномъ фрагменте (какъ въ 1-мъ магазине)

Жду предложений по цене.