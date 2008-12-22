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Доработка X-cart
Добрый день,
Требуется доработка ПО X-cart для магазина футболок.
Вотъ ссылки на аналогичные магазины.
http://www.logosoftwear.com/embroiderydesigns/Wildlife1 [2]
Намъ показалось программное решение 2-го более продуманнымъ,хотя и не безъ недостатков.
Мин. требования такия:
1. возм-ть добавления рисунка съ просмотромъ рез-та по всемъ моделямъ и цветамъ
2. возм-ть масштабирования рисунка (съ изменениемъ цены) и перемещение его по изделию
3. возм-ть добавления текста заказчика и моделирование его формы. цвета и т.п. (съ добавлениемъ къ цене)
4. возм-ть либо встроенной оцифроdки въ формате DST измененнаго заказчикомъ рисунка, либо выдачи для насъ въ заказе файла въ формате CorelDraw
5. возм-ть выбора ростовки и пр. (это по умолчанию д.б. въ вашемъ ПО)
6. возм-ть просмотра вышивки въ увеличенномъ фрагменте (какъ въ 1-мъ магазине)
Жду предложений по цене.
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