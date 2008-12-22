Доработка X-cart

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки173 просмотра

Добрый день,

Требуется доработка ПО X-cart для магазина футболок.

Вотъ ссылки на аналогичные магазины.

http://www.zazzle.co.uk [1]

http://www.logosoftwear.com/embroiderydesigns/Wildlife1 [2]

Намъ показалось программное решение 2-го более продуманнымъ,хотя и не безъ недостатков.

Мин. требования такия:

1. возм-ть добавления рисунка съ просмотромъ рез-та по всемъ моделямъ и цветамъ

2. возм-ть масштабирования рисунка (съ изменениемъ цены) и перемещение его по изделию

3. возм-ть добавления текста заказчика и моделирование его формы. цвета и т.п. (съ добавлениемъ къ цене)

4. возм-ть либо встроенной оцифроdки въ формате DST измененнаго заказчикомъ рисунка, либо выдачи для насъ въ заказе файла въ формате CorelDraw

5. возм-ть выбора ростовки и пр. (это по умолчанию д.б. въ вашемъ ПО)

6. возм-ть просмотра вышивки въ увеличенномъ фрагменте (какъ въ 1-мъ магазине)

Жду предложений по цене.

CorelDRAW
16 лет назад
pravos
59 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написание интернет-магазина с наполнением товарами

    Написание интернет-магазина для компании занимающейся продажей автозапчастей с напонением товарами. Задача: 1. Написать интернет-магазин с возможностью использования его как каталога. 2. Натянуть на него дизайн 3. Наполнить товаром. ...

    Интернет-магазины25 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать интернет магазин, обосновать выбор CMS

    $2000

    Требуется создать интернет-магазин (сверстать дизайны из psd, внедрить их, настроить магазин). Сделан новый дизайн на www.pijama.ru. Переходим на новый движок, Вы должны выбрать движок и обосновать его выбор. Прежде всего, нужна ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Срочно - верстка и интеграция

    $600

    Почти стандартный интернет-магазин, ТЗ утверждено с прототипами, дизайн утвержден. Необходимо срочно сверстать и с интегрировать в максимально короткие сроки с использованием CMS Битрикс

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходимо разработать интернет-магазин

    $2000

    Требуется опытный разработчик(и) построить полно-функциональный он-лайн магазин с хорошим дизайном. Необходимы: CRM (административная панель, база данных клиентов, и т.д.); различные варианты оплаты (кредитные карточки, paypal, и др). Предпочтительно PHP или подобное. Инвентория товаров ...

    PHP
    Интернет-магазины57 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка ИМ

    $100

    Есть ИМ www.freyashop.ru. Есть список работ, которые хотелось бы доделать в этом ИМ (например, исправить ряд системных сообщений, прикрутить Яндекс.Метрикс, посмотреть базу товаров - там количество товаров почему-то самопроизвольно увеличивается и т.п.) Всего - около ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Небольшие изменения на сайте

    $250

    Требуется осуществить небольшие изменения на сайте http://beautiful-life-usa.com Добавить специальные разделы (текст), несколько изменить процесс заказа а так же добавить пару кнопок Просим обращаться всех кто разбирается в CMS OSCOMMERCE

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад