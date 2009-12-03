Интернет - магазин

Интернет-магазиныЗакрыт43 заявки409 просмотров
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Интернет-магазин мелкой бытовой техники. Дизайн простой, по шаблону. Будет до 7 производителей. Вся информация о товаре есть на официальных сайтах производителей. Нужен простой рабочий проект.

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14 лет назад
paqanel
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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