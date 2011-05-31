Настроить оплату Webmoney на Virtuemart 1.1.5

Требуется настроить модуль оплаты Webmoney, а потом описать пошагово процесс настройки. Как я понял, потрубется ещё и руководство как получить сертификат продавца на Webmoney.

нужен человек, который сталкивался с такой ситуацией, а не тот, кто просто решит попытаться, т. к. мне дорого моё время.