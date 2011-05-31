Настроить оплату Webmoney на Virtuemart 1.1.5

Сайт – интернет- магазин 6 страниц. 4 наименования товара. Дизайн готов. Необходимо всё сверстать. Настроить программу google для аналитики трафика. Настроить капчу. Желательно прикрутить функционал отправки смс через какой-нибудь бесплатный сервис при поступлении заказа. Сделать страничку для партнёрки. (суть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется настроить модуль оплаты Webmoney, а потом описать пошагово процесс настройки. Как я понял, потрубется ещё и руководство как получить сертификат продавца на Webmoney.
нужен человек, который сталкивался с такой ситуацией, а не тот, кто просто решит попытаться, т. к. мне дорого моё время.
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