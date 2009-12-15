Необходимо поставить Zend Optimizer на masterhost

ХостингЗавершен13 заявок252 просмотра
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Создал сайт сателлит под вот этот проект http://www.weblancer.net/projects/160300.html ,

но не можем его запустить, т.к. на хостинге не установлен Zend Optimizer.

Вот по этой ссылке можно прочесть, что нужно сделать http://masterhost.ru/support/doc/php/#zend3.3.0

Установить нужно срочно! Кто может пишите. Денег много не просите, т.к. для знающего человека это несколько минут работы. Оплата WM.

14 лет назад
ruswebmasters
Евгений 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
falcon3310
Грешников 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Задание выполнил сразу, четко и без вопросов. Всем рекомендую как специалиста в своем деле.
Самые положительные впечатления от работы с заказчиком. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Ответственный человек. Скажу честно, мне он тоже помог. Отличный парень. Очень рекомендую с ним работать. Удачи и всех самых лучших пожеланий. Кстати, с наступающим Новым годом... :-)
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