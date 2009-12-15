Необходимо поставить Zend Optimizer на masterhost

Создал сайт сателлит под вот этот проект http://www.weblancer.net/projects/160300.html ,

но не можем его запустить, т.к. на хостинге не установлен Zend Optimizer.

Вот по этой ссылке можно прочесть, что нужно сделать http://masterhost.ru/support/doc/php/#zend3.3.0

Установить нужно срочно! Кто может пишите. Денег много не просите, т.к. для знающего человека это несколько минут работы. Оплата WM.