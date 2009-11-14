Нужно поставить на новый хость пару сайтов на вордпрессе. Дамп базы в наличии
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Нужно настроить vps хостинг и залить скрипт
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