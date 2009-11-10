Проблемы с доступом к сайту

ХостингЗакрыт4 заявки214 просмотров
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Суть проблемы в следующем. Есть свой сервер, на котором находится несколько сайтов. На один из них по непонятным причинам определенные люди просто не могут зайти.

Проблемный сайт - http://host-tracker.com/check_res_ajx/3781669-0/share/

Другой сайт на том же сервере для сравнения - http://host-tracker.com/check_res_ajx/3781679-0/share/

P.S. Сервер ubuntu, ISPmanager, проблемный сайт - питон. Именно для этого сайта делались какие-то настройки вручную, возможно проблема именно в этом.

Для тех кто не обратил внимание - проблемы с доступом есть только с НЕКОТОРЫХ МЕСТ, у всех остальных сайт работает нормально. Внимательно смотрите на ссылки, там отчет о доступности.

14 лет назад
cs_sirius
Сергей 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
unix_master
Андрей 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов(-2)
14 лет назад
$50
2 дня
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