Перенести сайт с google

Срочно! Перенести магазин Shop-Script на другой хостинг
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Сайт www.mirtrubpnd.ru перенести на новый хостинг и прикрутить к DLE.
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