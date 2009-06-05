Переезд на новый хостинг.

  1. Биржа фриланса
  2. Хостинг
Завершен9 заявок260 просмотров

Всем, Здравствуйте!

4 сайта-визитки, созданные на DLE. Хостинг прервал договор. Есть бекап (600 Мб).

Требуется:

1. порекомендовать хостинг (Москва, Питер) - с пояснением почему именно этот.

2. развернуть бекап на новом хостинге

3. дать рекомендации по безопасности

4. возможно, потребуется восстановить пароли на базы сайтов.

Срок: ~2 дня (+-)

DLE
16 лет назад
BrezeNT
72 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

avy
51 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов(-3)
16 лет назад
$80
2 дня
Переезд был совершён быстро. Новый хостинг полностью настроен. Все уязвимости закрыты. Устранены мелкие неисправности на сайтах. Отличные знания внутренней структуры сайтов и систем управления сайтами. Благодарю за труд!
Очень корректный заказчик, отличное общение, оперативно с заданием и оплатой. Лояльность к срокам, даже когда в них полностью укладываешься. В общем все пучком :) Более того, продолжаю работу с Константином по другим проектам уже в индивидуальном порядке Побольше бы таких клиентов - жизнь была бы замечательной. Спасибо ;)

Заявки фрилансеров

avy
51 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов(-3)
16 лет назад

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