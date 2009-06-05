Переезд на новый хостинг.

Очень корректный заказчик, отличное общение, оперативно с заданием и оплатой. Лояльность к срокам, даже когда в них полностью укладываешься. В общем все пучком :) Более того, продолжаю работу с Константином по другим проектам уже в индивидуальном порядке Побольше бы таких клиентов - жизнь была бы замечательной. Спасибо ;)