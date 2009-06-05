Необходимо перенести сайт на другой хостинг (masterhost). Сайт сделан с ипользованием webAsyst. Пишите свои предложения сразу в аську.
Переезд на новый хостинг.
Всем, Здравствуйте!
4 сайта-визитки, созданные на DLE. Хостинг прервал договор. Есть бекап (600 Мб).
Требуется:
1. порекомендовать хостинг (Москва, Питер) - с пояснением почему именно этот.
2. развернуть бекап на новом хостинге
3. дать рекомендации по безопасности
4. возможно, потребуется восстановить пароли на базы сайтов.
Срок: ~2 дня (+-)
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