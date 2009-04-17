Joomla, настройка размера загружаемых файлов.

Здравствуйте! Необходимо установить на предоставляемый хост SMTP relay, настроить и передать мне логин/пасс. Просьба, цены сами предлагайте, понимаю, что работа не трудная, но сам неимею времени чтоб разобраться. Предлагайте, господа! Можно в ...