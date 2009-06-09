Проблема с выкладкой сайта на руцентре. Сначала заказали хостинг по тарифу 101 - оказывается он не поддерживает то что надо. Заказали новый хостинг по тарифу 201. Сделал процедуры описанные в сообщении о проблемном доменном имени. ...
Установка Zend Optimizer на masterhost
Собственно все что нужно, пишите свои предложения.
Сделать нужно сейчас.
Пишем только кте, кто уже это делал!
Бюджет минимален, так как знающему человеку работы на 10 мин
Оплата по факту.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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