Установка Zend Optimizer на masterhost

Проблема с выкладкой сайта на руцентре. Сначала заказали хостинг по тарифу 101 - оказывается он не поддерживает то что надо. Заказали новый хостинг по тарифу 201. Сделал процедуры описанные в сообщении о проблемном доменном имени. ...