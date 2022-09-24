Контекстна реклама в Google по запиту Машинна штукатурка

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт9 заявок445 просмотров

Потрібна контекстна реклама в Google AdSense по запиту Машинна штукатурка по Киеву тільки

Потрібен спеціаліст з України

Настройка та запуск реклами в Google AdSense

хочу дізнатись ціну на один клік по данному запросу і вашу ціну за настройку в Google AdSense

3 года назад
smartartcoder
Петр 
34 года
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Кристина
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Марк
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 отзывов
3 года назад
Евгений
 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
час назад
13 отзывов
3 года назад
Олекандр
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
час назад
28 отзывов
3 года назад
Николай
 
43 года
12 лет в сервисе
Был
7 часов назад
90 отзывов
3 года назад
Денис
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Настроить КМС гугл рекламу на ютуб

    $10

    Требуется настроить контекстную рекламу КМС Google на YouTube для продвижения темы email marketing. Реклама должна быть видна пользователям, интересующимся данной темой. Все баннеры и текстовые материалы уже подготовлены, необходимо лишь корректно выполнить настройку.

    Контекстная реклама3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Подбор ключевых запросов

    Задача заключается в подборе более тысячи ключевых запросов для контекстной рекламы в Гугле. Используйте сторонние сервисы для генерации ключевых слов. Ожидается качественная работа с акцентом на релевантность и востребованность запросов.

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Настроить контекстную рекламу Яндекс Директ

    $100

    Необходима базовая настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ для тематики лифтового оборудования. Задача включает настройку запросов, групп и объявлений. Ожидаются предложения по бюджету.

    Контекстная реклама17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка Яндекс Директ

    Требуется настройка контекстной рекламы Яндекс Директ для сайта. В отклике необходимо указать сроки выполнения и стоимость. Также желательно сообщить среднюю цену клика для ориентировки.

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Настройка Яндекс Директ

    Требуется настройка контекстной рекламы Яндекс Директ для сайта. В отклике укажите сроки выполнения и стоимость. Интересует средняя цена клика и ожидаемый CTR.

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно настроить очень качественно гугл ад локация США все на английск

    Требуется настроить качественную контекстную рекламу Google Ads с охватом США. Важно, чтобы все материалы были на английском языке. Необходимо также продумать структуру сайта для повышения конверсии. Опыт работы в США обязателен.

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется специалист по настройке я.директ и контекстной рекламы

    Требуется специалист по настройке Я.Директ и контекстной рекламы. Необходим опыт и наличие успешных кейсов в нише спортивного оборудования и товаров для спорта. Условия и цена обсуждаются.

    Контекстная реклама7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищу владельца аккаунта гугл адвордс, который может давать рекламу

    Требуется владелец аккаунта Google AdWords для размещения контекстной рекламы на помесячной основе. Вам необходимо будет лишь импортировать существующую рекламную кампанию и в редких случаях вносить правки в объявления. Аккаунт должен быть не российским и не из СНГ, так как есть опасения по поводу пессимизации. Тематика рекламы - книги.

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка Google рекламы

    Требуется настройка контекстной рекламы в Google для продвижения диспенсеров для воды в Алматы и по всему Казахстану. Необходима оптимизация рекламных кампаний для достижения максимальной эффективности.

    Контекстная реклама10 заявок
    Закрыт
    3 года назад