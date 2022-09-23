Настроить КМС гугл рекламу на ютуб

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт3 заявки549 просмотров

Настроить КМС гугл рекламу на ютуб

тема: email marketing

настроить кмс так чтобы люди смотревщие или ищущие email marketing видели мою рекламу, баннера и тексты у меня готовы, вам только правильно настроить.

3 года назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Володимир
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
25 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Подбор ключевых запросов

    Задача заключается в подборе более тысячи ключевых запросов для контекстной рекламы в Гугле. Используйте сторонние сервисы для генерации ключевых слов. Ожидается качественная работа с акцентом на релевантность и востребованность запросов.

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Настроить контекстную рекламу Яндекс Директ

    $100

    Необходима базовая настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ для тематики лифтового оборудования. Задача включает настройку запросов, групп и объявлений. Ожидаются предложения по бюджету.

    Контекстная реклама17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка Яндекс Директ

    Требуется настройка контекстной рекламы Яндекс Директ для сайта. В отклике необходимо указать сроки выполнения и стоимость. Также желательно сообщить среднюю цену клика для ориентировки.

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Настройка Яндекс Директ

    Требуется настройка контекстной рекламы Яндекс Директ для сайта. В отклике укажите сроки выполнения и стоимость. Интересует средняя цена клика и ожидаемый CTR.

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно настроить очень качественно гугл ад локация США все на английск

    Требуется настроить качественную контекстную рекламу Google Ads с охватом США. Важно, чтобы все материалы были на английском языке. Необходимо также продумать структуру сайта для повышения конверсии. Опыт работы в США обязателен.

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется специалист по настройке я.директ и контекстной рекламы

    Требуется специалист по настройке Я.Директ и контекстной рекламы. Необходим опыт и наличие успешных кейсов в нише спортивного оборудования и товаров для спорта. Условия и цена обсуждаются.

    Контекстная реклама7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищу владельца аккаунта гугл адвордс, который может давать рекламу

    Требуется владелец аккаунта Google AdWords для размещения контекстной рекламы на помесячной основе. Вам необходимо будет лишь импортировать существующую рекламную кампанию и в редких случаях вносить правки в объявления. Аккаунт должен быть не российским и не из СНГ, так как есть опасения по поводу пессимизации. Тематика рекламы - книги.

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка Google рекламы

    Требуется настройка контекстной рекламы в Google для продвижения диспенсеров для воды в Алматы и по всему Казахстану. Необходима оптимизация рекламных кампаний для достижения максимальной эффективности.

    Контекстная реклама10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить рекламу Google ads

    Требуется специалист для настройки контекстной рекламы Google Ads с целью достижения высоких позиций в поисковой выдаче для города Алматы и всей территории Казахстана. Необходима оптимизация рекламных кампаний для повышения видимости и эффективности.

    Google Ads
    Контекстная реклама8 заявок
    Закрыт
    3 года назад