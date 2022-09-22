Требуется владелец аккаунта Google AdWords для размещения контекстной рекламы на помесячной основе. Вам необходимо будет лишь импортировать существующую рекламную кампанию и в редких случаях вносить правки в объявления. Аккаунт должен быть не российским и не из СНГ, так как есть опасения по поводу пессимизации. Тематика рекламы - книги.