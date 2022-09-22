Требуется настройка контекстной рекламы Яндекс Директ для сайта. В отклике необходимо указать сроки выполнения и стоимость. Также желательно сообщить среднюю цену клика для ориентировки.
Настроить контекстную рекламу Яндекс Директ
Тематика - лифтовое оборудование
Нужна базовая настройка (запросы, группы, объявления)
По бюджету предлагайте
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Контекстная реклама1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется настройка контекстной рекламы Яндекс Директ для сайта. В отклике укажите сроки выполнения и стоимость. Интересует средняя цена клика и ожидаемый CTR.Закрыт3 года назад
Требуется настроить качественную контекстную рекламу Google Ads с охватом США. Важно, чтобы все материалы были на английском языке. Необходимо также продумать структуру сайта для повышения конверсии. Опыт работы в США обязателен.Закрыт3 года назад
Требуется специалист по настройке Я.Директ и контекстной рекламы. Необходим опыт и наличие успешных кейсов в нише спортивного оборудования и товаров для спорта. Условия и цена обсуждаются.Контекстная реклама7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется владелец аккаунта Google AdWords для размещения контекстной рекламы на помесячной основе. Вам необходимо будет лишь импортировать существующую рекламную кампанию и в редких случаях вносить правки в объявления. Аккаунт должен быть не российским и не из СНГ, так как есть опасения по поводу пессимизации. Тематика рекламы - книги.Закрыт3 года назад
Требуется настройка контекстной рекламы в Google для продвижения диспенсеров для воды в Алматы и по всему Казахстану. Необходима оптимизация рекламных кампаний для достижения максимальной эффективности.Контекстная реклама10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для настройки контекстной рекламы Google Ads с целью достижения высоких позиций в поисковой выдаче для города Алматы и всей территории Казахстана. Необходима оптимизация рекламных кампаний для повышения видимости и эффективности.Контекстная реклама8 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для разработки рекламной стратегии для веб-студии, занимающейся разработкой сайтов и приложений. Необходимо понимание контекстной рекламы и других методов продвижения. Рассматриваются различные варианты рекламных каналов.Контекстная реклама7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо опубликовать отзыв о компании в Санкт-Петербурге на Яндекс Картах. Для этого требуется, чтобы автор отзыва проживал в Санкт-Петербурге и имел аккаунт с уровнем знатока города не ниже 6. Отзыв нужно размещать, вводя название компании вручную в поисковой строке Яндекс или в приложении Яндекс.Карты.Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт3 года назад