Настроить контекстную рекламу Яндекс Директ

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт17 заявок468 просмотров

Тематика - лифтовое оборудование

Нужна базовая настройка (запросы, группы, объявления)

По бюджету предлагайте

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igorleee
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