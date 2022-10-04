Необходима базовая настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ для тематики лифтового оборудования. Задача включает настройку запросов, групп и объявлений. Ожидаются предложения по бюджету.
Подбор ключевых запросов
Нужно подобрать ключевики для Гугла. Ключей должно быть больше тысячи, по этому приветствуется использование сторонних сервисов.
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