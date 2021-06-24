Требуется профессиональная настройка контекстной рекламы для достижения позиций в ТОП 1-2. Необходим анализ и аудит проекта, возможно внесение изменений и создание разных групп объявлений. Цель - имидж портала и привлечение клиентов через точное соответствие запросам. Оптимизация по минимальной цене с перспективой дальнейшего сотрудничества.
Контекстная реклама
Здравствуй, нужно настроить рекламу в Яндекс для 2 лендингов
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Контекстная реклама7 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется настройка контекстной рекламы в Яндекс для двух страниц, посвященных металлу и металлоконструкциям. Ожидается создание эффективных рекламных кампаний с четким таргетингом.Контекстная рекламанет заявокЗакрыт4 года назад
Требуется настройка и оптимизация Google Shopping, Google Analytics и Google Merchant Center. Необходимо провести анализ ошибок и просчетов предыдущего аналогичного сайта для улучшения результатов.Контекстная реклама5 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется настройка таргетинга для аккаунта банка в Инстаграм и Вконтакте. Основной регион — Москва. Опыт работы с банковскими проектами будет преимуществом. В откликах указывать портфолио с кейсами.Контекстная реклама5 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо выполнить задачи по контекстной рекламе для digital-агентства, указанные в документе Google. Работа предполагает активное использование платформы Google для продвижения. Все детали и непонятные моменты могут быть разъяснены в процессе. Ожидается оперативность и профессионализм.Контекстная реклама10 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разово настроить рекламную кампанию в Facebook для магазина отделочных материалов. Задачи включают разработку и тестирование рекламного объявления, настройку аудитории на основе статистики прошлых периодов и выгрузку лидов. Ожидается качественная работа с фокусом на результат.Контекстная реклама9 заявокЗакрыт4 года назад
Необходима перенастройка целей в Google Analytics с дальнейшей интеграцией с сайтом на платформе Tilda. Задача включает корректировку настроек для оптимизации контекстной рекламы и отслеживания эффективности. Ожидается опыт работы с Google Analytics и Tilda.Контекстная реклама1 исполнительЗакрыт4 года назад
Требуется перенастройка целей Google Analytics для сайта, созданного на платформе Tilda. Задача включает оптимизацию для улучшения эффективности контекстной рекламы. Необходимо уделить внимание правильной настройке отслеживания конверсий и соответствующих метрик.Контекстная рекламанет заявокЗакрыт4 года назад