Требуется профессиональная настройка контекстной рекламы для достижения позиций в ТОП 1-2. Необходим анализ и аудит проекта, возможно внесение изменений и создание разных групп объявлений. Цель - имидж портала и привлечение клиентов через точное соответствие запросам. Оптимизация по минимальной цене с перспективой дальнейшего сотрудничества.
Контекстная реклама
Здравствуйте, нужно настроить Яндекс рекламу по 2 лендингам
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