Настройка рекламной кампании яндекс директ

Нужно настроить Рекламную кампанию в Яндекс Директ на сайт в тематике Логистика и перевозки из Китая, а так же ее ведение.

Города на которые нужно настроить:МоскваСанкт-Петербург ЕкатеринбургНижний НовгородКазаньЧелябинскОмскСамараРостов на ДонуКрасноярск ПермьВоронежВолгоградКраснодарСаратов