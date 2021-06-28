Настройка рекламной кампании яндекс директ

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Закрыт21 заявка901 просмотр

Нужно настроить Рекламную кампанию в Яндекс Директ на сайт в тематике Логистика и перевозки из Китая, а так же ее ведение.

Города на которые нужно настроить:МоскваСанкт-Петербург ЕкатеринбургНижний НовгородКазаньЧелябинскОмскСамараРостов на ДонуКрасноярск ПермьВоронежВолгоградКраснодарСаратов

4 года назад
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Заявки фрилансеров

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