Необходимо собрать компании по Директ и РСЯ на аккаунте. Учитываются ключевые слова, страницы назначения и нововведения Яндекса. Требуется грамотно составить объявления, заполнить все поля и настроить показы. Минус-слова будут предоставлены, также ожидается добавление от себя на основе опыта.
Настройка рекламной кампании яндекс директ
Нужно настроить Рекламную кампанию в Яндекс Директ на сайт в тематике Логистика и перевозки из Китая, а так же ее ведение.
Города на которые нужно настроить:МоскваСанкт-Петербург ЕкатеринбургНижний НовгородКазаньЧелябинскОмскСамараРостов на ДонуКрасноярск ПермьВоронежВолгоградКраснодарСаратов
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