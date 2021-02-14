Настройка выгрузки товаров в Google Merchant Center и Facebook

Есть РК, не устраивает что мало заказов хотя трафика можно с нее нагнать прилично, Ищем отвественного исполнителя на постоянной основе, доступ для анализа в рк дам. Что требуется в дальнейшем ? расширить ядро, сменить текста обьявлений Тематика ...