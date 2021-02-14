Яндекс директ

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Контекстная рекламаЗакрыт30 заявок2890 просмотров
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Есть РК, не устраивает что мало заказов хотя трафика можно с нее нагнать прилично, Ищем отвественного исполнителя на постоянной основе, доступ для анализа в рк дам.

Что требуется в дальнейшем ? расширить ядро, сменить текста обьявлений

Тематика медицинская одежда (все документы и разрешения на товар, продажу есть)

3 года назад
antik2k
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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