Яндекс директ

Есть РК, не устраивает что мало заказов хотя трафика можно с нее нагнать прилично, Ищем отвественного исполнителя на постоянной основе, доступ для анализа в рк дам.

Что требуется в дальнейшем ? расширить ядро, сменить текста обьявлений

Тематика медицинская одежда (все документы и разрешения на товар, продажу есть)