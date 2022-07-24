Необходимо провести анализ настроек в аккаунте Google Ads с целью оптимизации и улучшения процессов. Включает правки с согласованием с заказчиком, а также изменение структуры торговых компаний и групп. Ожидается создание эффективной рекламной стратегии.
Необходимо произвести аудит рекламного кабинета Гугл АДС
В данный момент есть РК АДС с готовыми компаниями и товарами соответственно. Необходимо провести анализ РК подобрать правильную стратегию для дальнейшей работы. А также необходим человек который мог бы вести данный РК и вывести его хорошие показатели
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