который научит от а до я использовать сети и отсеивать ботовый трафик. трекеры, все такое.

сам я программист с высшим образованием, проблем с пониманием не будет.

использование для оценки качества трафика вебвизора.

пишите стоимость консультаций за час либо фиксированную цену за полное обучение.