Необходимо провести аудит текущей рекламной кампании в Google Ads. Оценить эффективность объявлений, ключевых слов и бюджета, а также предоставить рекомендации по оптимизации для повышения ROI. Ожидается подробный отчет с выявленными проблемами и предложениями по улучшению.
Настройка конверсий в Google ADS
Настройка конверсий и оптимизация акаунта для сайта транспортной компании.
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