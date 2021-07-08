Настройка конверсий в Google ADS

Необходимо собрать компании по Директ и РСЯ на аккаунте. Учитываются ключевые слова, страницы назначения и нововведения Яндекса. Требуется грамотно составить объявления, заполнить все поля и настроить показы. Минус-слова будут предоставлены, также ожидается добавление от себя на основе опыта.