Создать кампанию динамического ремаркетинга в Google Ads

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт4 заявки520 просмотров

Нужно настроить кампанию динамического ремаркетинга на основе этой статьи: https://seopulses.ru/dinamicheskiy-remarketing-v-google-ads/#part5

Проблема в том, что я сделала все по инструкции, но на этапе создания новой аудитории в Google Ads переменные динамического ремаркетинга не добавляются. Гугл их просто не видит: https://monosnap.com/file/UZHcRcM9YyS5QFJdZSINnq6dfMg2eL

Важно!

1. Нельзя использовать Google Analytics (требование заказчика).

2. Нельзя вмешиваться в код сайта.

3. Доступ к Google Ads и GTM будет предоставлен.

Задача срочная. Буду благодарна, если после ее решения вы объясните мне, в чем была ошибка.

Google Ads
4 года назад
JanaFet101
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