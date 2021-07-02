Нужно настроить кампанию динамического ремаркетинга на основе этой статьи: https://seopulses.ru/dinamicheskiy-remarketing-v-google-ads/#part5

Проблема в том, что я сделала все по инструкции, но на этапе создания новой аудитории в Google Ads переменные динамического ремаркетинга не добавляются. Гугл их просто не видит: https://monosnap.com/file/UZHcRcM9YyS5QFJdZSINnq6dfMg2eL

Важно!

1. Нельзя использовать Google Analytics (требование заказчика).

2. Нельзя вмешиваться в код сайта.

3. Доступ к Google Ads и GTM будет предоставлен.

Задача срочная. Буду благодарна, если после ее решения вы объясните мне, в чем была ошибка.