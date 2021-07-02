Необходимо исправить настройку достижения цели в Google Tag Manager для отслеживания просмотров страницы с определённым URL. Доступ к аналитике (UA) и GTM будет предоставлен для анализа и корректировки. Ожидается выявление ошибок и внесение необходимых изменений.
Создать кампанию динамического ремаркетинга в Google Ads
Нужно настроить кампанию динамического ремаркетинга на основе этой статьи: https://seopulses.ru/dinamicheskiy-remarketing-v-google-ads/#part5
Проблема в том, что я сделала все по инструкции, но на этапе создания новой аудитории в Google Ads переменные динамического ремаркетинга не добавляются. Гугл их просто не видит: https://monosnap.com/file/UZHcRcM9YyS5QFJdZSINnq6dfMg2eL
Важно!
1. Нельзя использовать Google Analytics (требование заказчика).
2. Нельзя вмешиваться в код сайта.
3. Доступ к Google Ads и GTM будет предоставлен.
Задача срочная. Буду благодарна, если после ее решения вы объясните мне, в чем была ошибка.
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